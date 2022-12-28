Шоколадный заяц: Известный скульптурами из навоза якутский фермер слепил символ 2023 года
Якутский фермер Боппосов слепил из навоза символ 2023 года
Фермер из Таттинского района Якутии Михаил Боппосов, который прославился на всю страну своими скульптурами из навоза в канун Нового года, презентовал миру новое творение: кролика, который станет символом 2023 года. Об этом пишет Yakutia Info.
На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что вместе с большой скульптурой навозного кролика художник сделал ещё и барабан, в который бьёт символ наступающего года. Примечательно, что кролик получился шоколадного цвета, высотой почти в два метра.
Отметим, что Боппосов регулярно радует местных жителей и всех россиян своими скульптурами символов наступающих годов, которые он делает из навоза. Так, в прошлом году он слепил целое семейство тигров.