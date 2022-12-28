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28 декабря, 09:08

Шоколадный заяц: Известный скульптурами из навоза якутский фермер слепил символ 2023 года

Якутский фермер Боппосов слепил из навоза символ 2023 года

Фермер из Таттинского района Якутии Михаил Боппосов, который прославился на всю страну своими скульптурами из навоза в канун Нового года, презентовал миру новое творение: кролика, который станет символом 2023 года. Об этом пишет Yakutia Info.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что вместе с большой скульптурой навозного кролика художник сделал ещё и барабан, в который бьёт символ наступающего года. Примечательно, что кролик получился шоколадного цвета, высотой почти в два метра.

Житель Якутии снова вылепил символ нового года из навоза

Житель Якутии снова вылепил символ нового года из навоза

Отметим, что Боппосов регулярно радует местных жителей и всех россиян своими скульптурами символов наступающих годов, которые он делает из навоза. Так, в прошлом году он слепил целое семейство тигров.

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VK / Новости Якутии YAKUTIA.INFO

Артур Белкин

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