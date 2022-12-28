Шоколадный заяц: Известный скульптурами из навоза якутский фермер слепил символ 2023 года

Фермер из Таттинского района Якутии Михаил Боппосов, который прославился на всю страну своими скульптурами из навоза в канун Нового года, презентовал миру новое творение: кролика, который станет символом 2023 года. Об этом пишет Yakutia Info.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что вместе с большой скульптурой навозного кролика художник сделал ещё и барабан, в который бьёт символ наступающего года. Примечательно, что кролик получился шоколадного цвета, высотой почти в два метра.