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28 декабря, 09:02

Во Франции ввели талоны на дрова

Ouest France: Французы из-за подорожания электричества начали получать дрова по талонам

Французам, которые отапливают дома дровами, с 27 декабря начали выдавать талоны на сумму от 50 до 200 евро. Об этом сообщает Ouest France. Эта мера была принята правительством, чтобы помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом затрат на электроэнергию.

По информации журналистов, в общей сложности талоны охватят до 70 процентов домохозяйств. Номинал чека будет зависеть от состава семьи и дохода заявителей, то есть состоятельные французы субсидию не получат.

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Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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