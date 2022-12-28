Во Франции ввели талоны на дрова

Французам, которые отапливают дома дровами, с 27 декабря начали выдавать талоны на сумму от 50 до 200 евро. Об этом сообщает Ouest France. Эта мера была принята правительством, чтобы помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом затрат на электроэнергию.

По информации журналистов, в общей сложности талоны охватят до 70 процентов домохозяйств. Номинал чека будет зависеть от состава семьи и дохода заявителей, то есть состоятельные французы субсидию не получат.

Ранее премьер Саксонии на личном примере показал немцам, как надо экономить. Политик снизил обогрев дома и научился мыться всего за две минуты. А в Бельгии заявили о желании жителей страны провести зиму в России. Многие жители страны на фоне высоких цен на электроэнергию вынуждены отказаться от походов в рестораны и поездок на автомобилях, и даже зимовка в других европейских странах выходит дешевле, чем в Бельгии.