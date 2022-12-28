Россияне массово перестали ездить в Европу

Россияне в 2022 году массово перестали ездить в Европу, турпоток сократился на 80–90 процентов. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с "Известиями". Он отметил, что причинами такого снижения, в частности, являются логистические сложности, удорожание поездок, а также отсутствие прямой авиаперевозки.

"Если раньше билет в Европу в среднем стоил €300–400, сейчас он стоит от €1 тысячи и больше. А время в полёте с трёх часов увеличилось до 8–24 часов", — уточнил собеседник, добавив, что сейчас проще организовать такие поездки через туристические агентства.

В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отметил, что, исходя из статистики визовых центров наиболее популярных у россиян стран (Греция, Италия и Испания), падение заявок составило 80%. У других направлений этот показатель выше.

По данным погранслужбы ФСБ, с января по сентябрь 2022 года граждане РФ совершили 17,4 миллиона выездов за границу, что на 13,8% выше, чем годом ранее.