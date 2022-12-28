"Чем меньше, тем тяжелее": Вирусолог назвал страшную особенность свиного гриппа

По симптомам свиной грипп почти ничем не отличается от других вариантов, отличает его тяжесть течения и тяжесть осложнений. Как рассказал Лайфу доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов, тяжелее всего болеют им маленькие дети.

"Если коронавирусом мало болели дети, то при гриппе, наоборот, тяжелее всего болеют маленькие дети и тяжёлые бывают осложнения. Чем меньше, тем тяжелее. Если человек принимает терапию против аутоиммунных болезней, он тоже подвержен (тяжёлому течению болезни. — Прим. Лайфа). И люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже будут тяжело болеть", — отметил собеседник Лайфа.

По словам вирусолога, грипп в первую очередь повреждает сосуды — сначала мелкие, а при самом неблагоприятном течении болезни — головной мозг, нервную, сердечно-сосудистую системы, бронхи. Чтобы избежать самых серьёзных осложнений, нужно сразу же начинать неспецифическую противовоспалительную терапию.

"Это делается, чтобы не было высокой температуры, потому что активность вируса коррелируется с высокой температурой. Пока не придёт врач и не поставит точный диагноз по тестам, до этого момента надо держать просто нормальную температуру", — добавил Жемчугов.

Врач также напомнил, что с этим видом гриппа человечество уже сталкивалось — сначала в 1918–1920 годах, затем в 2009-м.