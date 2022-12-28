"Чем меньше, тем тяжелее": Вирусолог назвал страшную особенность свиного гриппа
Вирусолог Жемчугов рассказал, какими осложнениями опасен свиной грипп и что можно сделать до прихода врача
По симптомам свиной грипп почти ничем не отличается от других вариантов, отличает его тяжесть течения и тяжесть осложнений. Как рассказал Лайфу доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов, тяжелее всего болеют им маленькие дети.
"Если коронавирусом мало болели дети, то при гриппе, наоборот, тяжелее всего болеют маленькие дети и тяжёлые бывают осложнения. Чем меньше, тем тяжелее. Если человек принимает терапию против аутоиммунных болезней, он тоже подвержен (тяжёлому течению болезни. — Прим. Лайфа). И люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже будут тяжело болеть", — отметил собеседник Лайфа.
По словам вирусолога, грипп в первую очередь повреждает сосуды — сначала мелкие, а при самом неблагоприятном течении болезни — головной мозг, нервную, сердечно-сосудистую системы, бронхи. Чтобы избежать самых серьёзных осложнений, нужно сразу же начинать неспецифическую противовоспалительную терапию.
"Это делается, чтобы не было высокой температуры, потому что активность вируса коррелируется с высокой температурой. Пока не придёт врач и не поставит точный диагноз по тестам, до этого момента надо держать просто нормальную температуру", — добавил Жемчугов.
Врач также напомнил, что с этим видом гриппа человечество уже сталкивалось — сначала в 1918–1920 годах, затем в 2009-м.
"Что касается свиного гриппа, я бы не хотел его обижать, потому что на самом деле свиньи к нему имеют весьма косвенное отношение. На самом деле он испанский 1918–1920 года, когда погибли миллионы людей на земле. Второй раз это сочетание было в 2009 году зафиксировано, и вот сейчас идёт третье "знакомство" с этим вирусом", — объяснил врач-иммунолог.
Напомним, свиной грипп выявлен уже во всех регионах РФ, однако на минувшей неделе заболеваемость снизилась на 7%, общее число заразившихся составило 1,7 миллиона человек. Более 98% россиян, заболевших гриппом, не делали прививки.
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