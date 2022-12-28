Россиянам дали пять советов, как избавиться от "новогодних" отёков

Пышные застолья, обилие солёной еды и выпитого алкоголя нередко становятся причиной избыточной отёчности, которую врачи называют "новогодней". Сильнее всего их видно на лице, особенно в виде мешков под глазами. О том, как от подобных "новогодних" отёков избавиться, Лайфу рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

"Причиной избыточной отёчности является задержка межклеточной жидкости на фоне избыточного количества поступающей в организм соли или продуктов обмена этанола. Кроме того, у лиц, страдающих артериальной гипертензией, также может отмечаться повышение цифр артериального давления после избыточного употребления соли", — рассказала Тимощенко.

При этом быстро восстановиться от "новогодних" отёков помогут пять достаточно простых правил, которые крайне важно выполнять. Во-первых, нужно соблюдать питьевой режим. Ведь именно избыточное накопление жидкости в межклеточном пространстве может сочетаться с обезвоживанием. При этом пить нужно именно негазированную воду. Также важно включить в рацион достаточное количество овощей и фруктов, причём делать это нужно постепенно, перестраивая организм после новогодних праздников.