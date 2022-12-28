Россиянам дали пять советов, как избавиться от "новогодних" отёков
Терапевт Тимощенко: Богатые калием продукты помогут избавиться от "новогодних" отёков
Пышные застолья, обилие солёной еды и выпитого алкоголя нередко становятся причиной избыточной отёчности, которую врачи называют "новогодней". Сильнее всего их видно на лице, особенно в виде мешков под глазами. О том, как от подобных "новогодних" отёков избавиться, Лайфу рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
"Причиной избыточной отёчности является задержка межклеточной жидкости на фоне избыточного количества поступающей в организм соли или продуктов обмена этанола. Кроме того, у лиц, страдающих артериальной гипертензией, также может отмечаться повышение цифр артериального давления после избыточного употребления соли", — рассказала Тимощенко.
При этом быстро восстановиться от "новогодних" отёков помогут пять достаточно простых правил, которые крайне важно выполнять. Во-первых, нужно соблюдать питьевой режим. Ведь именно избыточное накопление жидкости в межклеточном пространстве может сочетаться с обезвоживанием. При этом пить нужно именно негазированную воду. Также важно включить в рацион достаточное количество овощей и фруктов, причём делать это нужно постепенно, перестраивая организм после новогодних праздников.
Кроме того, специалист посоветовала включить в рацион продукты, богатые калием, при отсутствии противопоказаний. Именно калий помогает выводить избыточную жидкость из организма. К таким продуктам можно отнести петрушку, шпинат, курагу, изюм, чернослив, фасоль, горох, нут, орехи и ягоды. Немаловажно и увеличить физическую активность в дни каникул. Избавиться от отёков помогут прогулки на свежем воздухе, занятия зимними видами спорта или же нагрузки в зале. Также Тимощенко посоветовала обратить внимание на контрастный душ и различные техники массажа, которые могут отлично справиться с отёками.
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