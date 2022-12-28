Зеленского уличили в попытках извлечь личную выгоду на "мирном саммите"
Frankfurter Rundschau: Зеленский создаёт "видимость дипломатии" ради собственной выгоды
Президент Украины Владимир Зеленский пытается извлечь собственную выгоду, говоря о желании организовать "мирный саммит" при посредничестве генсека ООН. Об этом в статье для Frankfurter Rundschau пишет обозреватель Андреас Шварцкопф.
"Если Украина предлагает провести международный мирный саммит, то Киев в первую очередь стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьёзным переговорам с Россией", — отмечается в тексте публикации.
По мнению автора материала, всё больше людей на Западе осознают, что тяжёлое бремя конфликта может лечь именно на их плечи, поэтому они начинают активнее говорить о начале мирных переговоров. Однако Зеленский и другие представители украинской власти стали всё чаще повторять в СМИ свои цели. Именно с этим и была связана поездка лидера Незалежной в США и его переговоры с президентом Джо Байденом, подчёркивается в статье.
Ранее Лайф писал, что Украина хочет к концу февраля провести "мирный саммит" на площадке ООН. Как заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, Киев рассчитывает видеть генсека организации Антониу Гутерриша в качестве предполагаемого посредника, так как он зарекомендовал себя как "эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное, как принципиальный и честный человек". Что касается участия в мероприятии России, то украинский министр считает это возможным только после "проведения международного суда". Как позднее заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась на здравый смысл.
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