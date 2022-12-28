Зеленского уличили в попытках извлечь личную выгоду на "мирном саммите"

Президент Украины Владимир Зеленский пытается извлечь собственную выгоду, говоря о желании организовать "мирный саммит" при посредничестве генсека ООН. Об этом в статье для Frankfurter Rundschau пишет обозреватель Андреас Шварцкопф.

"Если Украина предлагает провести международный мирный саммит, то Киев в первую очередь стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьёзным переговорам с Россией", — отмечается в тексте публикации.

По мнению автора материала, всё больше людей на Западе осознают, что тяжёлое бремя конфликта может лечь именно на их плечи, поэтому они начинают активнее говорить о начале мирных переговоров. Однако Зеленский и другие представители украинской власти стали всё чаще повторять в СМИ свои цели. Именно с этим и была связана поездка лидера Незалежной в США и его переговоры с президентом Джо Байденом, подчёркивается в статье.