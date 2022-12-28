Школьница из Москвы — о взорвавшемся у неё в руках смартфоне: Рванул как петарда
Отец пострадавшей от взрыва смартфона девочки связал инцидент с неисправной батареей
Отец школьницы, пострадавшей от взрыва смартфона в Москве, связывает инцидент с неисправной батареей. Взорвавшийся телефон был модели Xiaomi Redmi 9C, и сама девочка теперь хочет любой другой гаджет, кроме этого, пишет SHOT.
У школьницы в Москве взорвался смартфон. Видео © Telegram / SHOT
"Я споткнулась, и об перила вот так вот [взялась] рукой, и нажала сильно на телефон. Он у меня начал дымиться, шуршать как-то. Я его кинула, а сзади меня стояла ещё учительница, и он как петарда рванул", — рассказала 12-летняя пострадавшая.
Отец девочки считает, что инцидент произошёл из-за неисправного аккумулятора. Он предположил, что батарея вздулась, было нажатие, после чего кислота попала на микросхему, спровоцировав возгорание. Сейчас взорвавшийся смартфон находится в полиции, на экспертизе. Подавать в суд родители школьницы не собираются.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве школьница попала в больницу после того, как в её кармане взорвался смартфон. Инцидент произошёл в школе № 1595 на перемене после первого урока. В результате произошедшего девочка получила ожоги первой степени.
Telegram / SHOT