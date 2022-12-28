Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Барнауле

В результате ДТП с участием маршрутного такси и трамвая на пересечении улиц Ломоносова и Аванесова в Барнауле пострадало девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл после полудня по местному времени. По предварительным данным, в числе пострадавших есть ребёнок. При этом, кто является виновником происшествия, пока не известно. На месте аварии работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства аварии.