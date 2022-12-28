ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 декабря, 07:23

Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Барнауле

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/incident22?z=photo-140899168_457487402/wall-140899168_2592906" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Инцидент Барнаул</a></p>

Обложка © VK / Инцидент Барнаул

В результате ДТП с участием маршрутного такси и трамвая на пересечении улиц Ломоносова и Аванесова в Барнауле пострадало девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл после полудня по местному времени. По предварительным данным, в числе пострадавших есть ребёнок. При этом, кто является виновником происшествия, пока не известно. На месте аварии работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства аварии.

Спасибо японскому автопрому: В Новороссийске водитель выжил в раздавленной контейнером легковушке

Спасибо японскому автопрому: В Новороссийске водитель выжил в раздавленной контейнером легковушке

Ранее Лайф рассказывал о ДТП в Петербурге, которое устроила женщина за рулём автомобиля "Инфинити", принадлежащего комику Дмитрию Хрусталёву. При этом сотрудников полиции автолюбительница решила не дожидаться и мгновенно покинула место аварии.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров