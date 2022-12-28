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28 декабря, 04:46

Спасибо японскому автопрому: В Новороссийске водитель выжил в раздавленной контейнером легковушке

Контейнер упал с фуры и раздавил легковушку в Новороссийске

<p>Контейнер упал на легковушку в Новороссийске. Фото © Telegram © <a href="https://t.me/alekseioderov/1036" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alekseioderov</a></p>

Контейнер упал на легковушку в Новороссийске. Фото © Telegram © alekseioderov

В Новороссийске на легковой автомобиль упал контейнер с грузовика. ДТП произошло на улице Робеспьера. Видео с места ЧП появилось в соцсетях.

В Новороссийске контейнер с фуры упал на легковушку. Видео © Telegram / nvrsk_road

Гружёный контейнер сорвало с полуприцепа. Он упал на легковой автомобиль. На место вызвали спасателей, которые вызволили водителя из смятого авто. Мужчине повезло, что его машина праворульная: основной удар пришёлся на левую сторону. Если бы в машине был кто-то ещё, он вряд ли выжил бы.

Контейнер упал на легковушку в Новороссийске. Фото © Telegram © alekseioderov

Контейнер упал на легковушку в Новороссийске. Фото © Telegram © alekseioderov

В Петербурге женщина за рулём авто шоумена Хрусталёва устроила ДТП и уехала с места аварии

В Петербурге женщина за рулём авто шоумена Хрусталёва устроила ДТП и уехала с места аварии

Ранее Лайф писал, что жуткая авария произошла на улице Просторной в Краснодаре, где легковушка сбила бабушку с тремя детьми на пешеходном переходе. Два ребёнка госпитализированы.

Иван Косицын

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