Спасибо японскому автопрому: В Новороссийске водитель выжил в раздавленной контейнером легковушке

В Новороссийске на легковой автомобиль упал контейнер с грузовика. ДТП произошло на улице Робеспьера. Видео с места ЧП появилось в соцсетях.

Гружёный контейнер сорвало с полуприцепа. Он упал на легковой автомобиль. На место вызвали спасателей, которые вызволили водителя из смятого авто. Мужчине повезло, что его машина праворульная: основной удар пришёлся на левую сторону. Если бы в машине был кто-то ещё, он вряд ли выжил бы.