Спасибо японскому автопрому: В Новороссийске водитель выжил в раздавленной контейнером легковушке
Контейнер упал с фуры и раздавил легковушку в Новороссийске
В Новороссийске на легковой автомобиль упал контейнер с грузовика. ДТП произошло на улице Робеспьера. Видео с места ЧП появилось в соцсетях.
В Новороссийске контейнер с фуры упал на легковушку. Видео © Telegram / nvrsk_road
Гружёный контейнер сорвало с полуприцепа. Он упал на легковой автомобиль. На место вызвали спасателей, которые вызволили водителя из смятого авто. Мужчине повезло, что его машина праворульная: основной удар пришёлся на левую сторону. Если бы в машине был кто-то ещё, он вряд ли выжил бы.
Ранее Лайф писал, что жуткая авария произошла на улице Просторной в Краснодаре, где легковушка сбила бабушку с тремя детьми на пешеходном переходе. Два ребёнка госпитализированы.