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28 декабря, 04:30

Россияне назвали 10 главных навыков для развития карьеры

Опрос: Россияне считают умение быстро обучаться главным навыком для карьеры

Самый важный навык для карьерного развития — умение быстро обучаться. Так считают 63% опрошенных в рамках исследования, которое провели сервис "Работа.ру" и "СберУниверситет". Лайф ознакомился с выводами авторов работы.

57% участников опроса отметили значимость цифровой грамотности, а 55% указали на важность многозадачности.

44% респондентов указали на важность умения презентовать себя, а 34% назвали главным умение организовать работу команды. Для 30% опрошенных значима креативность. 22% думают, что в будущем году сотрудники должны будут развивать навыки, связанные с личными и социальными качествами. Знание нескольких языков сочли ценным 18%, соблюдение баланса между жизнью и работой — 15%, способность обучать других и быть хорошим наставником — 10%.

"Образование сегодня — это точка опоры, причём довольно устойчивая. Бизнес-образование сегодня очень востребовано, потому что надо принимать более сложные решения в новых условиях. Нужны образовательные курсы по управлению изменениями и по созданию и управлению высокоэффективными командами. Затем следует принятие управленческих решений и кросс-функциональное взаимодействие", — рассказала и.о. ректора "СберУниверситета" Наталья Осипчук.

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Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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