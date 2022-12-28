"Думали, просто водичка": Рыбаки на Сахалине утопили Land Cruiser

Сахалинские рыбаки вновь утопили автомобиль. В этот раз под лёд реки Поронайки ушёл внедорожник Toyota Land Cruiser. Неудавшийся ночной заезд по неокрепшему ледяному покрову обошёлся без жертв: водителю удалось выбраться.

В реке Поронайке утонул автомобиль. Видео © Telegram / Звезда Поронайска

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Звезда Поронайска", видно, что автомобиль уткнулся носом в воду. Даже после погружения у японской техники продолжает работать электроника. В комментариях подписчики и шутят, и удивляются, как водитель мог не учесть и не увидеть, что лёд слишком тонкий.

"Может, рыбаки не местные. Обстановку не знали. Думали, просто водичка выступила", — предположили комментаторы.