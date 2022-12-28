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28 декабря, 04:00

Соседи помогут: Россиянам рассказали, как обезопасить дом на время отъезда в Новый год

Эксперт Гельфанд рассказала, как обезопасить дом на время отъезда в Новый год

В период новогодних каникул многие уезжают в гости и в отпуск, в связи с этим традиционно возрастает число квартирных краж: их становится столько же, сколько в обычное время бывает за месяц. Об этом читателям Лайфа рассказала директор направления "Умный дом" в компании "Дом.ру" Екатерина Гельфанд. Она пояснила, что опустевшее жильё привлекает внимание воров, и предложила несколько способов защиты от них.

"Не забывайте про традиционные методы защиты: постоянно вынимайте почту из ящика, предупредите соседей о том, что уезжаете (они будут начеку, если увидят кого-то подозрительного у вашей двери), не оставляйте открытыми окна, даже если живёте на высоком этаже", — порекомендовала Гельфанд.

Есть и более технологичные способы уберечь жильё от воров, отметила эксперт. Например, установить умные камеры видеонаблюдения. Они подключаются к мобильному приложению, и это позволяет наблюдать за всем, что происходит в жилье, из любой точки мира, где есть Интернет. При этом круглосуточно просматривать онлайн-трансляцию нет необходимости. При фиксации движения приходит уведомление. Кроме того, разглядеть злоумышленника можно даже в тёмное время суток. Вопреки распространённому мнению, отметила Гельфанд, установить гаджет недорого, и сделать это можно в кратчайшие сроки.

Если камеры нет, она советует повесить объявление в подъезде о том, что в доме ведётся видеонаблюдение, — это отпугнёт злоумышленников. Защитить квартиру помогут также умные лампочки и розетки: свет можно включать по расписанию, чтобы имитировать нахождение хозяев дома. Можно позаботиться и о безопасности подъезда, самым верным способом будет установка умного домофона. Так вы сможете следить за тем, кто заходит, и ограничить доступ посторонним. Если в ближайшее время это сделать не получится, можно подумать об этом на следующий год, рекомендовала Гельфанд.

Юрист раскрыл, какие квартиры воры обходят стороной

Юрист раскрыл, какие квартиры воры обходят стороной

Ранее Лайф писал, что юрист Миронов перечислил признаки, указывающие на планы воров залезть в квартиру. Как правило, преступники проводят подготовку перед кражей. Они часто прибегают к наблюдению за жильём и постоянно проживающими в нём людьми.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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