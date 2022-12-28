Соседи помогут: Россиянам рассказали, как обезопасить дом на время отъезда в Новый год

В период новогодних каникул многие уезжают в гости и в отпуск, в связи с этим традиционно возрастает число квартирных краж: их становится столько же, сколько в обычное время бывает за месяц. Об этом читателям Лайфа рассказала директор направления "Умный дом" в компании "Дом.ру" Екатерина Гельфанд. Она пояснила, что опустевшее жильё привлекает внимание воров, и предложила несколько способов защиты от них.

"Не забывайте про традиционные методы защиты: постоянно вынимайте почту из ящика, предупредите соседей о том, что уезжаете (они будут начеку, если увидят кого-то подозрительного у вашей двери), не оставляйте открытыми окна, даже если живёте на высоком этаже", — порекомендовала Гельфанд.

Есть и более технологичные способы уберечь жильё от воров, отметила эксперт. Например, установить умные камеры видеонаблюдения. Они подключаются к мобильному приложению, и это позволяет наблюдать за всем, что происходит в жилье, из любой точки мира, где есть Интернет. При этом круглосуточно просматривать онлайн-трансляцию нет необходимости. При фиксации движения приходит уведомление. Кроме того, разглядеть злоумышленника можно даже в тёмное время суток. Вопреки распространённому мнению, отметила Гельфанд, установить гаджет недорого, и сделать это можно в кратчайшие сроки.

Если камеры нет, она советует повесить объявление в подъезде о том, что в доме ведётся видеонаблюдение, — это отпугнёт злоумышленников. Защитить квартиру помогут также умные лампочки и розетки: свет можно включать по расписанию, чтобы имитировать нахождение хозяев дома. Можно позаботиться и о безопасности подъезда, самым верным способом будет установка умного домофона. Так вы сможете следить за тем, кто заходит, и ограничить доступ посторонним. Если в ближайшее время это сделать не получится, можно подумать об этом на следующий год, рекомендовала Гельфанд.