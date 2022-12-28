Сибиряк бросился на машину ДПС ради "спасения" пьяного друга

В деревне Нариманово в Тюменской области пассажир автомобиля Lada бросился на машину ДПС, пытаясь помочь пьяному другу без водительских прав уйти от погони. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Пассажир бросился на капот машины ДПС, помогая пьяному другу уйти от погони. Видео © t.me / gibdd72

"Автоинспекторы установили, что "Ладой" управлял 38-летний местный житель, не имеющий права управления транспортом. В августе этого года он уже задерживался за рулём автомобиля с признаками опьянения, от прохождения освидетельствования на алкоголь отказался", — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах с камер, установленных в полицейской машине, видно, что сотрудники ГИБДД преследовали автомобиль Lada. Когда машина притормозила, из неё выскочил пассажир, подбежал к патрульному авто и крепко схватился за кромку капота. Пока инспекторы старались задержать его, мужчина попытался укусить одного из полицейских. В результате его всё-таки задержали, как и водителя-беглеца. Выяснилось, что они с товарищем изрядно выпили и поехали кататься по деревне.

В итоге водителя привлекли к административной ответственности за неподчинение требованию об остановке, вождение без прав и тонированные стёкла машины. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Пассажира, который помогал другу уйти от погони, арестовали на десять суток за неподчинение требованиям сотрудников полиции.