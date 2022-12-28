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28 декабря, 03:26
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"Изменникам не будет пощады": Президент Ирана заверил, что страну не расколют

Президент Ирана Раиси: США и Запад не смогут расколоть иранский народ ложью

США и другие страны Запада слухами и дезинформацией разжигают антиправительственные протесты в Иране. Об этом в Тегеране на встрече с ветеранами ирано-иракской войны 1980–1988 года заявил президент исламской республики Ибрахим Раиси.

"Враги исламской революции, распространяя ложь, не смогут добиться своих целей и расколоть иранский народ. Молодёжь — это наши дети, и все те, кто был обманут, будут приняты в объятия родины, но изменникам не будет пощады", — передаёт телеканал Al-Alam его слова.

К организации беспорядков и волнений, вспыхнувших в Иране в середине сентября, оказались причастны "лицемеры, монархисты и контрреволюционеры, то есть все те, кто выступал против исламской республики", считает президент.

В Иране пригрозили отправить Украину в "доиндустриальную эпоху"

В Иране пригрозили отправить Украину в "доиндустриальную эпоху"

Ранее Лайф писал, что ЕС ввёл санкции против Ирана из-за якобы имевших место нарушений прав человека и приписываемой официальному Тегерану поддержки России в конфликте на Украине. В чёрный список включено четыре физических лица и четыре компании.

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kremlin.ru

Арина Родионова

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