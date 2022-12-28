Мантуров рассказал о сроках продажи бизнеса IKEA в России

Шведский ретейлер IKEA продолжает переговоры с потенциальными покупателями своих предприятий в России. Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уточнил, что компания планирует прийти к соглашению до конца этого года.

"Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей. При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями", — отметил руководитель ведомства в беседе с ТАСС.

Кроме того, Мантуров напомнил, что, как и во всех таких случаях, потребуется согласие правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и соответствующее решение Федеральной антимонопольной службы.