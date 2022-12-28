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28 декабря, 02:57

Мантуров рассказал о сроках продажи бизнеса IKEA в России

Мантуров: IKEA намерена до конца года договориться с покупателями бизнеса в России

Шведский ретейлер IKEA продолжает переговоры с потенциальными покупателями своих предприятий в России. Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уточнил, что компания планирует прийти к соглашению до конца этого года.

"Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей. При этом IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями", — отметил руководитель ведомства в беседе с ТАСС.

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Кроме того, Мантуров напомнил, что, как и во всех таких случаях, потребуется согласие правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и соответствующее решение Федеральной антимонопольной службы.

Ранее IKEA заявила, что к началу следующего года выберет одного из четырёх потенциальных покупателей для окончательного закрытия сделки. При этом названия компаний, сумма сделки и условия не уточнялись. Лайф также писал, что кандидаты на покупку приступили к осмотру российских фабрик IKEA.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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