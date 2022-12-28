Шесть украинцев решили бежать в Румынию через горы, и это плохо кончилось

Одного из шести граждан Украины, которые незаконно пересекли государственную границу Румынии и заблудились в горах, нашли мёртвым. По словам директора Государственной горно-спасательной службы румынского уезда Марамуреша Дана Бенга, погибшего обнаружил местный житель.

Как сообщило издание Agerpres, 25 декабря румынские пограничники задержали двух незаконно пересекших границу украинцев и передали их Госпогранслужбе Украины. Задержанные сообщили, что с ними были ещё четверо. Двух из них, без экипировки и тёплой одежды, спасатели обнаружили живыми 26 декабря на высоте более 1800 метров с румынской стороны горы Поп Иван Мармаросский.

Выяснилось, что ещё один из группы получил многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. В последний раз он выходил на связь 26 декабря. Поисково-спасательная операция продолжается. В украинской прессе перешедших границу называют "уклонистами".