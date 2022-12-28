Израиль начнёт раскопки Силоамской купели, где Иисус излечил слепого

В Израиле управление древностей страны в скором времени начнёт раскопки на месте построенной около 2700 лет назад Силоамской купели. Она находится на территории археологического парка Город Давида. Там, согласно преданию, Иисус исцелил человека от слепоты. По мнению учёных, чаша являлась частью системы водоснабжения Иерусалима во времена правления иудейского царя Езекии. Некоторые исследователи полагают, что она использовалась для ритуальных омовений.

"Силоамская купель… — это место исторического, национального и международного значения", — приводит Jerusalem Post слова мэра Иерусалима Моше Лиона.

Он отметил, что после долгого ожидания город "скоро сможет вновь открыть это важное место и сделать его доступным для миллионов посетителей, ежегодно приезжающих в Иерусалим". По данным газеты, туристы смогут наблюдать за проведением раскопок, а после их завершения Силоамская купель будет добавлена к маршруту паломников от Города Давида и до подножия Стены Плача.