Дочь Пеле посвятила трогательный пост отцу

Дочь легендарного бразильского футболиста, трёхкратного чемпиона мира Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) посвятила пост отцу. На своей странице в соцсети Келли Насименту опубликовала фото с Пеле, а также написала трогательное сообщение.