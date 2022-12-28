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28 декабря, 01:17

Дочь Пеле посвятила трогательный пост отцу

Дочь легендарного бразильского футболиста, трёхкратного чемпиона мира Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) посвятила пост отцу. На своей странице в соцсети Келли Насименту опубликовала фото с Пеле, а также написала трогательное сообщение.

"Время летит… Счастливые моменты вечны", — отметила она.

Пеле начал прощаться с семьёй и друзьями с больничной койки

Пеле начал прощаться с семьёй и друзьями с больничной койки

Лайф также писал, что в Рождество дочь Пеле выложила фото, на котором знаменитый футболист лежит на больничной койке.

В начале декабря появились сообщения, что организм 82-летнего Пеле, страдающего от рака прямой кишки, перестал реагировать на химиотерапию. В клинике Сан-Паулу, куда его положили в конце ноября на лечение, рассказали, что у звёздного пациента "отрицательная динамика онкологического заболевания". В Рождество его дочь выложила фото, на котором футболист лежит на больничной койке.

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© iamkelynascimento

Иван Косицын
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