Дочь Пеле посвятила трогательный пост отцу
Дочь легендарного бразильского футболиста, трёхкратного чемпиона мира Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) посвятила пост отцу. На своей странице в соцсети Келли Насименту опубликовала фото с Пеле, а также написала трогательное сообщение.
"Время летит… Счастливые моменты вечны", — отметила она.
Лайф также писал, что в Рождество дочь Пеле выложила фото, на котором знаменитый футболист лежит на больничной койке.
В начале декабря появились сообщения, что организм 82-летнего Пеле, страдающего от рака прямой кишки, перестал реагировать на химиотерапию. В клинике Сан-Паулу, куда его положили в конце ноября на лечение, рассказали, что у звёздного пациента "отрицательная динамика онкологического заболевания". В Рождество его дочь выложила фото, на котором футболист лежит на больничной койке.
© iamkelynascimento