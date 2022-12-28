Мантуров рассказал о судьбе заводов Mercedes и Toyota

На российских заводах Mercedes в Московской области и Toyota в Санкт-Петербурге автопроизводство, скорее всего, продолжится. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, к рассмотрению на правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций готовится сделка по передаче активов немецкой компании дилеру "Автодом".

"Mercedes в процессе. Надеюсь, что они вместе с российским инвестором найдут решение в ближайшее время всё-таки. И там с большой вероятностью будет именно автомобильное производство", — рассказал ТАСС Мантуров.

Он отметил, что "Автодом" не производитель, но умеет продавать и обслуживать, поэтому компания займётся привлечением индустриальных партнёров. Насчёт предприятия Toyota в Петербурге вице-премьер заявил, что решение "на выходе". Эта производственная площадка прошла процедуру консервации. О том, какие именно машины будут там делать, пока не известно.

"Сейчас Минпромторг совместно с петербургским правительством прорабатывает возможные варианты дальнейшего развития и целевого использования производственной площадки. Скорее всего, это будет выпуск автомобилей", — рассказал вице-премьер.