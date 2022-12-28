Россиянам раскрыли причину головной боли наутро после секса

Секс перед сном повышает вероятность утренней головной боли. Из-за чего это происходит, объяснила невролог-сомнолог Елена Царёва. Она заявила, что одной из причин может быть нехватка свежего воздуха в спальне. Если перед сном заниматься сексом, то концентрация кислорода в помещении дополнительно снижается.

"Если не проветривать комнату, в которой спишь, то там постепенно углекислый газ будет накапливаться, что может утром спровоцировать головную боль. Есть даже данные, что люди, которые занимаются сексом перед сном (при этом увеличивается потребление кислорода. — Прим. Лайфа) и не проветривают после этого комнату, наутро с большей вероятностью имеют головную боль", — сказала Царёва в интервью радио Sputnik.

По словам сомнолога, чтобы утром не болела голова, достаточно каждый вечер проветривать помещение. Засыпать нужно в помещении со свежим воздухом, подчеркнула она, добавив, что проветрить можно и за пять минут, и за полчаса до отхода ко сну.