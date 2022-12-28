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27 декабря, 23:52

Немецкий журналист огорчился из-за устойчивости экономики России

Журналист Welt Штайнер признал устойчивость экономики России в условиях санкций

Российская экономика успешнее противостоит санкциям со стороны стран Запада, чем это ожидалось. Международный валютный фонд хоть и прогнозирует снижение объёма внутреннего валового продукта страны, но лишь на "жалкие" 3,4 процента. Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер.

Он отметил, что по традиции в конце года россияне "ещё раз пускаются во все тяжкие и идут на любые расходы", так как любят традиционные праздники, которые начинаются 31 декабря с новогодней ёлки, подарков, а с некоторых пор и с посещения ресторанов. Поэтому не стоит удивляться, что и в этом году резервирование столов идёт полным ходом, написал автор статьи. При этом Штайнер признал, что это "как-то не вяжется" с представлением о стране, которая "находится в экономическом кризисе и под яростно провозглашаемыми западными санкциями".

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Он отметил, что ещё весной МВФ предсказывал России падение экономики на 8,5%. Уже летом планка была понижена до 6%, а в октябре она упала до 3,4%.

"Да и прогноз фонда на следующий год уже не такой мрачный для России: вместо 3,5 процента всего 2,3", — подчеркнул немецкий журналист.

Штайнер признал, что Россия переживала "и худшие времена". Так, он напомнил о кризисе 2008–2009 годов, когда ВВП страны упал на 7,8 процента, "уже не говоря" о дефолте 1998 года. Тот год, как отметил автор статьи, "почти у всех выбил почву из-под ног".

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Unsplash

Иван Косицын

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