Экономист пояснила, в каком возрасте можно выходить на пенсию в 2023 году

Увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет предполагает поэтапное повышение этого показателя до 2028 года. В 2023 году выйти на законный отдых смогут только те, у кого есть соответствующие льготы. Об этом рассказала доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"С 2019 года по 2022 год, согласно графику, выход на пенсию осуществлялся ежегодно, а для остального переходного периода с 2024 года по 2028 год график составлен таким образом, что переход будет происходить через год", — сказала она в интервью "Прайму".

Эта сложная формулировка означает, что в 2023 году пенсия может быть назначена только тем, кто имеет право на льготный выход на заслуженный отдых. В том числе это педагоги, медицинские работники, имеющие стаж на вредных и тяжёлых работах, и другие льготные категории. А ещё на два года раньше пенсионного возраста пенсию смогут оформить женщины с 37-летним стажем работы и мужчины с 42-летним.

"В любом случае для всех категорий льготников, так же как и для всех, кто выходит на пенсию, должны быть соблюдены три условия: возраст, стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов", — подчеркнула Иванова-Швец.