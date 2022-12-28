Ким Чен Ын поставил задачу укрепить оборонный потенциал КНДР в 2023 году

С учётом "провокационной обстановки" на Корейском полуострове КНДР в 2023 году должна продолжить укрепление оборонного потенциала. Об этом лидер страны Ким Чен Ын заявил в своём докладе во второй день VI пленума ЦК ТПК.

"Также намечены новые главные цели укрепления оборонной мощи, чего надо динамичной борьбой достичь в 2023 году в ответ на многостороннее изменение ситуации", — говорится в сообщении, которое передаёт радио "Голос Кореи".

В документе также был приведён анализ ситуации, международной политики, представлены принципы внешних связей страны и направления "борьбы с противниками". Ким Чен Ын отметил, что для выполнения поставленных задач члены ЦК ТПК и другие руководители "должны коренным образом изменить подход к работе и стиль работы". Кроме того, он коснулся вопроса "коренных перемен в идейной и бытовой культуре людей". Как ожидается, пленум продлится несколько дней.