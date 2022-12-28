Microsoft вновь открыла для россиян возможность скачивания и установки Windows

Американская корпорация Microsoft вновь разрешила россиянам скачивать и устанавливать операционную систему Windows. У жителей РФ появилась возможность легального использования ОС Windows версий 11, 10, 8.1. и 7.

Страница для скачивания операционной системы теперь открывается из России без использования VPN, на русском языке. Можно воспользоваться специальным помощником по установке.

"Страница с загрузкой ОС действительно открывается в России. Скорее всего, это корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows", — прокомментировал "Известиям" эту информацию IT-эксперт Дмитрий Бевза.

Он счёл это хорошей новостью для тех, кто не мог загрузить программное обеспечение и был вынужден пользоваться нелегальными источниками доступа вроде торрент-трекеров. Эксперт напомнил, что там можно нарваться на вирусы, встроенные в образ операционной системы.