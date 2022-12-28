"Какие клоуны": Захарова высмеяла переименование улицы Высоцкого на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение властей Изюма переименовать там улицу Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса, который основал компанию Apple. Дипломат ответила на это словами самого советского артиста.

"Наверное, не могут простить поэту пророческие строки "ой, Вань, гляди, какие клоуны", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Цитата, которую привела дипломат, взята из песни Высоцкого под названием "Диалог в цирке".