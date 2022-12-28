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27 декабря, 22:38
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"Какие клоуны": Захарова высмеяла переименование улицы Высоцкого на Украине

Захарова отреагировала на переименование улицы Высоцкого в Изюме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение властей Изюма переименовать там улицу Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса, который основал компанию Apple. Дипломат ответила на это словами самого советского артиста.

"Наверное, не могут простить поэту пророческие строки "ой, Вань, гляди, какие клоуны", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Цитата, которую привела дипломат, взята из песни Высоцкого под названием "Диалог в цирке".

Власти Изюма переименуют улицы Пушкинскую и Суворова в честь Бандеры и Петлюры

Власти Изюма переименуют улицы Пушкинскую и Суворова в честь Бандеры и Петлюры

Ранее власти Изюма приняли решение о смене названия 22 топонимов, в том числе улицы Суворова и Пушкинской, им присвоили имена Семёна Петлюры и Степана Бандеры. Лайф также писал, что на Украине переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр, назвав это "важным решением".

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VK \ МИД РФ

Андрей Григорьев

Комментарий

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Фома Невероввчера в 15:10

Пусть назовут именем Гитлера, Геббельса,Гимлера... улицы уркаины запад будет рукоплескать и в экстазе заходится!

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