"Какие клоуны": Захарова высмеяла переименование улицы Высоцкого на Украине
Захарова отреагировала на переименование улицы Высоцкого в Изюме
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение властей Изюма переименовать там улицу Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса, который основал компанию Apple. Дипломат ответила на это словами самого советского артиста.
"Наверное, не могут простить поэту пророческие строки "ой, Вань, гляди, какие клоуны", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Цитата, которую привела дипломат, взята из песни Высоцкого под названием "Диалог в цирке".
Ранее власти Изюма приняли решение о смене названия 22 топонимов, в том числе улицы Суворова и Пушкинской, им присвоили имена Семёна Петлюры и Степана Бандеры. Лайф также писал, что на Украине переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр, назвав это "важным решением".
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