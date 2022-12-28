Из "Аватара-2" вырезали десять минут, и Кэмерон объяснил причину

Из фильма "Аватар: Путь воды" вырезали 10 минут из-за решения "не фетишизировать оружие". Об этом рассказал режиссёр фильма Джеймс Кэмерон в интервью Esquire Middle East. Он пояснил, что причиной стали проблемы с распространением оружия в США.

"Смотря на мои прошлые фильмы, я не уверен, что снял бы подобные фильмы сейчас. Не уверен, что хочу превращать оружие в фетиш, как я делал 30 лет назад в "Терминаторе", в современном мире. Я не перевариваю того, что происходит с оружием в нашем обществе", — рассказал Кэмерон.

Режиссёр "Аватара-2" сообщил, что пытался найти идеальный баланс между "светом и тьмой", избавившись от уродства. Он отметил, что оружие требуется для демонстрации конфликта, а "жестокость и экшен" фактически одно и то же. При этом Кэмерон признал себя "экшен-режиссёром", но заявил, что сейчас хочет отойти от этого.

Картина собирает приличную кассу и постепенно подходит к планке в $ 1 млрд. Для рекорда ей требуется $ 2 млрд. Если фильму удастся достичь этого уровня, то он станет первым, показавшим такие финансовые результаты.