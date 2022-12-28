Из "Аватара-2" вырезали десять минут, и Кэмерон объяснил причину
Кэмерон: Из-за проблем с оружием в США вырезали 10 минут из "Аватара-2"
Кадр из фильма "Аватар: Путь воды", 2022, реж. Джеймс Кэмерон. © 20th Century Studios
Из фильма "Аватар: Путь воды" вырезали 10 минут из-за решения "не фетишизировать оружие". Об этом рассказал режиссёр фильма Джеймс Кэмерон в интервью Esquire Middle East. Он пояснил, что причиной стали проблемы с распространением оружия в США.
"Смотря на мои прошлые фильмы, я не уверен, что снял бы подобные фильмы сейчас. Не уверен, что хочу превращать оружие в фетиш, как я делал 30 лет назад в "Терминаторе", в современном мире. Я не перевариваю того, что происходит с оружием в нашем обществе", — рассказал Кэмерон.
Режиссёр "Аватара-2" сообщил, что пытался найти идеальный баланс между "светом и тьмой", избавившись от уродства. Он отметил, что оружие требуется для демонстрации конфликта, а "жестокость и экшен" фактически одно и то же. При этом Кэмерон признал себя "экшен-режиссёром", но заявил, что сейчас хочет отойти от этого.
Картина собирает приличную кассу и постепенно подходит к планке в $ 1 млрд. Для рекорда ей требуется $ 2 млрд. Если фильму удастся достичь этого уровня, то он станет первым, показавшим такие финансовые результаты.
Ранее Лайф писал, что компания Walt Disney Company пересмотрела свои ожидания от прокатных сборов фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". Причиной стало то, что за первые два дня лента собрала 53 миллиона долларов на внутреннем рынке.