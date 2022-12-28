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27 декабря, 21:57
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Из "Аватара-2" вырезали десять минут, и Кэмерон объяснил причину

Кэмерон: Из-за проблем с оружием в США вырезали 10 минут из "Аватара-2"

<p>Кадр из фильма "Аватар: Путь воды", 2022, реж. Джеймс Кэмерон. © 20th Century Studios</p>

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды", 2022, реж. Джеймс Кэмерон. © 20th Century Studios

Из фильма "Аватар: Путь воды" вырезали 10 минут из-за решения "не фетишизировать оружие". Об этом рассказал режиссёр фильма Джеймс Кэмерон в интервью Esquire Middle East. Он пояснил, что причиной стали проблемы с распространением оружия в США.

"Смотря на мои прошлые фильмы, я не уверен, что снял бы подобные фильмы сейчас. Не уверен, что хочу превращать оружие в фетиш, как я делал 30 лет назад в "Терминаторе", в современном мире. Я не перевариваю того, что происходит с оружием в нашем обществе", — рассказал Кэмерон.

Режиссёр "Аватара-2" сообщил, что пытался найти идеальный баланс между "светом и тьмой", избавившись от уродства. Он отметил, что оружие требуется для демонстрации конфликта, а "жестокость и экшен" фактически одно и то же. При этом Кэмерон признал себя "экшен-режиссёром", но заявил, что сейчас хочет отойти от этого.

Картина собирает приличную кассу и постепенно подходит к планке в $ 1 млрд. Для рекорда ей требуется $ 2 млрд. Если фильму удастся достичь этого уровня, то он станет первым, показавшим такие финансовые результаты.

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Ранее Лайф писал, что компания Walt Disney Company пересмотрела свои ожидания от прокатных сборов фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". Причиной стало то, что за первые два дня лента собрала 53 миллиона долларов на внутреннем рынке.

Арина Родионова

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