В ЦБ предложили ограничить выдачу льготной ипотеки россиянам

Банк России планирует ввести лимит на выдачу льготной ипотеки. В пользу адресности таких кредитов предлагается сделать их выдачу одноразовой. Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается", — сказала Данилова в интервью газете "Известия".

Также Центробанк направил в декабре в правительство предложение по запрету объединять ипотеку от застройщика с государственной льготной программой, которая, как известно, продлена до июля 2024 года. Данилова отметила, что такое практикуется в 2/3 кредитов. Это, по её словам, даёт банкам возможность предлагать гражданам привлекательную ставку, но ценой завышения стоимости недвижимости.