WhatsApp перестанет работать на десятках моделей смартфонов

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на многих смартфонах от таких производителей, как Apple, Samsung и Huawei и других. Это произойдёт после 31 декабря текущего года, сообщает портал Gizchina.

Как говорится в сообщении, разработчики решили больше не выпускать обновления для устаревших гаджетов. Как уточняется, мессенджер не будет работать на 49 моделях смартфонов. В чёрном списке в том числе iPhone 5, iPhone 5c, некоторые устройства серии Samsung Galaxy, линейки Huawei Ascend (D, D1, D2, G740, Mate и P1).

Среди моделей смартфонов, которые лишатся доступа к WhatsApp с начала 2023 года, также указаны несколько гаджетов от LG и Sony, HTC Desire 500 и Lenovo A820. Владельцам этих устройств необходимо приобрести более новый гаджет для дальнейшего использования мессенджера.