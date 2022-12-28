Диетолог пояснила, кому следует отказаться от алкоголя в Новый год

Празднование Нового года зачастую связано с употреблением алкогольных напитков. Однако крепкое спиртное может стать причиной серьёзных воспалительных процессов в организме. О том, от какого алкоголя лучше отказаться в новогоднюю ночь, и кому грозит отравление, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Она отметила, что любой алкоголь представляет потенциальную опасность: эти напитки угнетают организм, нарушают ферментативные и гормональные процессы. Особенно страдают гормоны настроения.

"Дофамин, который отвечает за хорошее настроение, вырабатывается именно в кишечнике, а не в головном мозге. Поэтому даже лёгкое алкогольное опьянение резко уменьшает резервы дофамина. Это блокирует способность человека испытывать яркие эмоции", — заявила Лазуренко в беседе с "Вечерней Москвой".

В частности, врач советует обращать особое внимание на количество выпитых коктейлей. В них большое количество алкоголя со сладкими добавками. Это сочетание нарушает углеводный обмен, повышает уровень инсулина и ферментов. Поэтому то, что будет расщепляться организмом, сразу перейдёт в жировые отложения, подчеркнула Лазуренко. А крепкие напитки (коньяк, водка, виски) требуют большого количества ферментов для детоксикации организма.

"Эти ферменты производятся именно печенью. Такой серьёзный вид алкоголя оказывает губительное действие на клетки. Из-за этого нарушается детоксикация, снижается количество ферментов, которые способны вывести спирт из организма", — сказала эндокринолог.

Медик добавила, что алкоголь, который не выводится, остаётся в клетках и отравляет организм, а также нарушает работу митохондрий (компонентов клетки, преобразующих питательные вещества в полезную энергию). Кроме того, употребление такого крепкого алкоголя в новогоднюю ночь в сочетании с другими продуктами может вызвать воспаление поджелудочной железы и панкреатит.

Как указала Лазуренко, наибольший вред алкоголь представляет для людей с нарушением обмена веществ (углеводного, жирового, белкового), с избыточным весом и ожирением, с воспалительными заболеваниями ЖКТ, с желчнокаменной болезнью. Она также рекомендует исключить алкоголь из новогоднего рациона тем, кто постоянно принимает лекарства. Или же остановиться на "чистых" напитках. Среди них: сухое вино, шампанское, сухое игристое вино (просекко). Как утверждает Лазуренко, их с большей вероятностью организм воспримет спокойно, а нагрузка на печень будет ниже, чем от коньяка или виски.