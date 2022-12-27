Эндокринолог объяснила, почему от спиртного у мужчин может вырасти грудь
Эндокринолог Павлова: При чрезмерном употреблении алкоголя у мужчин может вырасти грудь
Увлечение алкогольными напитками влияет на гормональный фон человека, поэтому из-за избытка спиртного у мужчин даже может начать расти грудь. Об этом предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По её словам, систематическое употребление горячительных напитков повышает активность фермента ароматаза. Он как раз и конвертирует мужской тестостерон в женский гормон эстроген. В результате, как указала Павлова в телеграм-канале, у представителей сильной половины человечества может начать расти грудь, увеличиться объём жировой ткани и даже распухнуть предстательная железа, в которой впоследствии может образоваться опухоль. Вообще, нужно помнить, что спиртное является токсичным веществом, элементы, на которые оно распадается (уксусный альдегид и уксусная кислота), также очень токсичны.
"При систематическом злоупотреблении алкоголем печень начинает перерождаться, здоровые ткани замещаются жировой клетчаткой. Начинается так называемая жировая болезнь печени, переходящая в воспаление, а затем и в цирроз", — резюмировала эндокринолог.
А ранее главный нарколог Московской области Виталий Холдин предупредил россиян об особом вреде алкогольных коктейлей в банках. По его словам, чрезмерное увлечение такими напитками может привести к серьёзным проблемам с желудком и печенью, сердцем и сосудами.
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