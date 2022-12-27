Эндокринолог объяснила, почему от спиртного у мужчин может вырасти грудь

По её словам, систематическое употребление горячительных напитков повышает активность фермента ароматаза. Он как раз и конвертирует мужской тестостерон в женский гормон эстроген. В результате, как указала Павлова в телеграм-канале, у представителей сильной половины человечества может начать расти грудь, увеличиться объём жировой ткани и даже распухнуть предстательная железа, в которой впоследствии может образоваться опухоль. Вообще, нужно помнить, что спиртное является токсичным веществом, элементы, на которые оно распадается (уксусный альдегид и уксусная кислота), также очень токсичны.