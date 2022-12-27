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27 декабря, 17:14

Британские учёные посоветовали женщинам обедать в одиночестве

Appetite: Частые обеды в компании могут привести к перееданию

Женщины, которые часто обедают в компании, употребляют намного больше калорий, чем те, кто ест в одиночестве. Об этом говорится в статье учёных из Бирмингемского университета в Великобритании.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовало 26 женщин. Дамы на протяжении нескольких дней ели в компании, а затем — одни. Выяснилось, что в среднем они употребляли на 540 калорий больше в те моменты, когда были с кем-то. Специалисты утверждают, что в таком случае представительницам прекрасного пола может грозить прибавка в весе до четырёх килограммов в год.

"Люди могут переедать, потому что их отвлекает дружеская беседа. Среди мужчин, скорее всего, будет такой же эффект", — сказано в публикации журнала Appetite.

Эксперты посоветовали планировать обед заранее и выбирать продукты из здорового меню — тогда переедание не скажется на фигуре.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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