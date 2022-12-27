Цена тысячи кубометров газа в Европе опустилась ниже $850 впервые с 22 февраля
Цена газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже отметки $850 за тысячу кубометров впервые с 22 февраля текущего года. Такие данные приводятся на Лондонской бирже ICE.
Так, январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах теперь стоит 848 долларов за тысячу кубометров, или 77 евро за МВт·ч. А общее снижение цен на газ с начала дня составляет более 7%.
Ранее Евросоюз официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за Мвт·ч (примерно €1,85 тысячи, или 134 тысячи рублей за тысячу кубометров). Ограничение начнёт действовать с 15 февраля 2023 года. А 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель.
Freepik