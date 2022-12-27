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27 декабря, 17:05
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Цена тысячи кубометров газа в Европе опустилась ниже $850 впервые с 22 февраля

Цена газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже отметки $850 за тысячу кубометров впервые с 22 февраля текущего года. Такие данные приводятся на Лондонской бирже ICE.

Так, январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах теперь стоит 848 долларов за тысячу кубометров, или 77 евро за МВт·ч. А общее снижение цен на газ с начала дня составляет более 7%.

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Ранее Евросоюз официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за Мвт·ч (примерно €1,85 тысячи, или 134 тысячи рублей за тысячу кубометров). Ограничение начнёт действовать с 15 февраля 2023 года. А 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова

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