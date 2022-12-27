Цена тысячи кубометров газа в Европе опустилась ниже $850 впервые с 22 февраля

Цена газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже отметки $850 за тысячу кубометров впервые с 22 февраля текущего года. Такие данные приводятся на Лондонской бирже ICE .

Так, январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах теперь стоит 848 долларов за тысячу кубометров, или 77 евро за МВт·ч. А общее снижение цен на газ с начала дня составляет более 7%.