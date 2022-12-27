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27 декабря, 16:58

В аэропортах Москвы из-за метели задержано или отменено свыше 60 рейсов

В аэропортах Москвы вечером 27 декабря из-за снегопада задержано или отменено свыше 60 рейсов, приводит данные сервис "Яндекс.Расписания".

Больше всего таких изменений — в Домодедово: там задерживается вылет и прилёт сразу 18 рейсов, ещё девять отменено. В Шереметьево отложено 13 рейсов, а пять отменено. В аэропорту Внуково же по состоянию на 19:52 отменили восемь рейсов, столько же задерживается. Весь день сегодня в столичном регионе наблюдается облачная погода со снегом, местами с метелью и гололедицей.

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Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москву на этой неделе придут снег и метель. По его словам, видимость снизится, а столбики столичных термометров будут показывать от нуля до минус пяти градусов.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталья Исакова

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