В аэропортах Москвы из-за метели задержано или отменено свыше 60 рейсов

Больше всего таких изменений — в Домодедово: там задерживается вылет и прилёт сразу 18 рейсов, ещё девять отменено. В Шереметьево отложено 13 рейсов, а пять отменено. В аэропорту Внуково же по состоянию на 19:52 отменили восемь рейсов, столько же задерживается. Весь день сегодня в столичном регионе наблюдается облачная погода со снегом, местами с метелью и гололедицей.