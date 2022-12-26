Москвичам рассказали о погоде в первый день 2023 года
Специалист "Фобоса" Леус: Погода в Москве в первый день нового года будет тёплой и снежной
Несмотря на то что в новогоднюю ночь в Москве будут заморозки, первый день 2023 года подарит жителям и гостям столицы немного тепла. Об этом "Вечерней Москве" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В ночь с 31 декабря на 1 января мы ожидаем небольшие морозы, на фоне которых пойдёт снег, а столбики термометров опустятся до двух-пяти градусов с отрицательными значениями", — сказал синоптик.
Но уже в течение первого дня 2023 года температура изменится: ожидается ноль градусов. Кроме того, 1 января должен пойти снег, но без морозов и сильных холодов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москву на этой неделе придут снег и метель. По его словам, видимость снизится, а столбики столичных термометров будут показывать от нуля до минус пяти градусов.
ТАСС / Гавриил Григоров