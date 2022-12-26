ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 декабря, 12:37

Лукашенко с младшим сыном прибыл на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал вместе с младшим сыном Николаем на неформальный саммит глав государств СНГ, который пройдёт в ближайшие пару дней в Санкт-Петербурге.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал вместе с сыном Николаем на саммит СНГ в Петербурге. Видео © LIFE

Коля Лукашенко уже зашёл в зал заседаний. Два дня назад он сопровождал белорусского лидера в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина в подмосковном Звёздном Городке.

Коля Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС

Коля Лукашенко потренировался стыковать "Союз МС" к МКС

Ранее сообщалось, что неформальный саммит глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдёт 26–27 декабря в Санкт- Петербурге. Он состоится по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров