Лукашенко с младшим сыном прибыл на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал вместе с младшим сыном Николаем на неформальный саммит глав государств СНГ, который пройдёт в ближайшие пару дней в Санкт-Петербурге.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал вместе с сыном Николаем на саммит СНГ в Петербурге. Видео © LIFE

Коля Лукашенко уже зашёл в зал заседаний. Два дня назад он сопровождал белорусского лидера в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина в подмосковном Звёздном Городке.