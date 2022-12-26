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26 декабря, 12:28
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В Екатеринбурге мать убила троих детей из-за "вселившихся в них бесов"

В Екатеринбурге мать убила троих детей и сама призналась в убийстве родственникам

<p>Мать убила троих детей в собственной квартире в центре Екатеринбурга. На месте ЧП дежурят сотрудники полиции. Обложка © "КП-Екатеринбург" / <a href="https://www.ural.kp.ru/daily/27488/4698643/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Булатов</a></p>

Мать убила троих детей в собственной квартире в центре Екатеринбурга. На месте ЧП дежурят сотрудники полиции. Обложка © "КП-Екатеринбург" / Алексей Булатов

В Свердловской области мать жестоко расправилась с тремя собственными детьми, в которых "вселились бесы". Как сообщает "КП-Екатеринбург", она сама призналась в убийстве, отправив СМС-сообщение родственникам.

"Она убила троих детей. Когда её нашли, она лежала на их телах. Мы думали сначала, что мертва. Она о случившемся сама написала родным по СМС. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы", — рассказал источник.

Известно, что одному из погибших сыновей было 15 лет, другому — десять. Также мать расправилась и с почти полугодовалой дочерью. По предварительным данным, екатеринбурженка задушила их проводом. Официально эта информация не подтверждена.

Жильцы дома на улице Бажова, где произошла трагедия, рассказали, что отец погибших ребят работал в силовых структурах, отвечающих за оборот наркотических средств. Два года назад он вышел на пенсию. В обстоятельствах убийства разбираются правоохранители, женщина задержана.

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Оксана Попова

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