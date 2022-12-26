Большинство россиян назвали спецоперацию главным событием 2022 года

Более половины опрошенных ВЦИОМ россиян назвали спецоперацию на Украине одним из трёх главных событий уходящего года. Об этом сообщил глава центра Валерий Фёдоров на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Главным событием года СВО назвали 62% респондентов. 9% упомянули победу над коронавирусом и частичную мобилизацию. Ещё 6% россиян отметили важность вхождения в состав России четырёх новых субъектов.

Фёдоров также отметил, что уходящий год россияне назвали более успешным, чем "ковидный" 2020-й. Антирейтинг того года составил минус 80, сейчас — минус 69. Многие (83%) назвали 2022 год скорее трудным и тяжёлым, 14% — скорее удачным. Очень плохим он оказался для 26% опрошенных, скорее плохим — для 57%. Абсолютно довольны уходящим годом 2% россиян, скорее довольны — 12%, а 4% затруднились ответить.