Акушер дала советы, как избавиться от тошноты при беременности

Чувство тошноты — частый симптом, сопровождающий беременных. Врач – акушер-гинеколог клиники МЕДСИ на Первомайской, кандидат медицинских наук Тамара Батиян перечислила Лайфу методы и правила, которые предупредят неприятное чувство и помогут побороть его.

В первую очередь она рекомендует следить за питанием, не переедая "за двоих" и избегая жирной пищи. Предпочтение стоит отдать небольшим и тёплым блюдам, насыщенным белками и углеводами. Есть при этом лучше не больше пяти-шести раз в день и обязательно чистить зубы после каждого приёма.

"Избегайте больших интервалов между приёмами пищи, старайтесь есть, как только почувствовали голод. Между приёмами пищи можно попить газированные напитки в холодном виде, например лимонад, но не злоупотребляйте. Могут помочь запах мяты, лимона или апельсина, но, конечно, всё индивидуально", — советует гинеколог.

Также спасут продукты, содержащие имбирь (например, чай и леденцы), и препараты, снимающие тошноту и предотвращающие рвоту. К последним Батиян отнесла лекарства с экстрактом листьев артишока. Помимо того, рекомендуется не ложиться спать и не менять положение тела сразу после еды.

Среди триггеров тошноты эксперт выделила нахождение в помещениях со спёртым воздухом, различные неприятные и резкие запахи (духи, химикаты, кофе, дым), сильный шум, чрезмерные занятия различными упражнениями, острую, сладкую и пряную пищу, а также вождение автомобиля.