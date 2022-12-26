Серийное производство электромобиля Lada e-Largus начнётся в 2024 году

Серийное производство российского электромобиля Lada e-Largus начнётся в 2024 году. Об этом рассказал глава компании АвтоВАЗ Максим Соколов.

"Серийное производство — с 2024 года. Но его объём будет понятен в зависимости от нескольких факторов. Это рынок, платёжеспособный спрос, потребности и объём государственной поддержки", — сказал он во время презентации прототипа машины.

Соколов не стал называть примерную стоимость электромобиля, но подчеркнул, что он, вероятнее всего, будет самой дешёвой из отечественных моделей, работающих "от батарейки". Представлено авто Lada e-Largus будет в двух компоновках — пассажирской и грузовой.

При этом, по словам главы АвтоВАЗа, опытное производство Lada e-Largus стартует уже в следующем году на заводе в Ижевске. Сейчас собранные прототипы проходят испытания.