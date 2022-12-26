Более трёх тысяч петербуржцев изъявили желание работать дворниками и механизаторами

Более трёх тысяч жителей Санкт-Петербурга изъявили желание работать дворниками и механизаторами в рамках набора персонала в городской жилищно-коммунальный блок. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Анатолий Повелий в интервью газете "Петербургский дневник".

По его словам, приятно осознавать, что петербуржцы искренне любят город и хотят работать в данной сфере. Однако вакансии открыты для соискателей и из других регионов, указал чиновник. Также он напомнил, что в Петербурге продолжается переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий.

"По сути, меняя систему уборки, мы возрождаем профессию дворника. Создаём для представителей рабочих профессий достойные условия. Специалисты ручного труда смогут получать от 40 тысяч рублей в месяц, механизаторы — от 70 тысяч рублей в месяц. Они будут обеспечены удобной спецодеждой", — подчеркнул вице-губернатор.

На ремонт служебных помещений в следующем году предусмотрено около 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, сотрудники ЖКХ смогут получить дополнительное образование в учебно-методическом центре Жилищного комитета, а гражданам из других субъектов предоставят служебное жильё.