Звёзды "Кривого зеркала" и "Аншлага" не приехали на похороны юмориста Пономаренко

В Новочеркасске Ростовской области состоялась церемония прощания с юмористом Александром Пономаренко, который недавно скончался от рака. Коллеги артиста из "Кривого зеркала" и "Аншлага" на траурном мероприятии не замечены.

Прощание прошло в Георгиевском храме, где почтить память артиста собрались около полусотни человек. В том числе там присутствовал и мэр Юрий Лысенко. Пономаренко похоронили на новом кладбище города, где покоится его отец. С актёром простились его мать, жена и родной брат Валерий Пономаренко.

Как отметил градоначальник, в последний путь проводили одного из самых выдающихся сынов города. Все запомнили его весёлым, жизнерадостным и добрым человеком, одним из лучших юмористов нашей страны, знакомого всем по передачам "Аншлаг" и "Кривое зеркало". Мэр добавил, что Александр был замечательным артистом, профессиональным музыкантом, а также отметил его вклад в репутацию города.

"Жители города гордились и будут гордиться Александром. От имени администрации города я хотел бы выразить самое глубокое соболезнование маме Александра, брату, близким. Вечная память и слава, царство небесное", — сказал Лысенко.