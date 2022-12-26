Актриса театра "Эрмитаж" Аля Никулина умерла на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе учреждения. О дате и времени прощания с ней будет сообщено позже.

"С прискорбием сообщаем, что вчера, 25 декабря, не стало Али Фёдоровны Никулиной, актрисы нашего театра, проработавшей в "Эрмитаже" 30 лет. В самом конце ноября она отметила свой 85-летний юбилей", — говорится в сообщении.

В "Эрмитаже" Никулина играла во многих постановках, среди которых "Безразмерное Ким-танго", "Скверный анекдот", "Мотивчик", "Зойкина квартира", "Азеф" и "Тартюф". До этого она работала со многими известными режиссёрами вроде Романа Виктюка, Рубена Вартапетова, Эдуарда Ливнева и Александра Григоряна.

В последние годы Никулина больше предпочитала театру кинематограф. Среди картин с её участием "Ещё люблю, ещё надеюсь", "Метро", "Противостояние", "Эпидемия", "Школа" и "Краткий курс счастливой жизни".

"Невероятными были её оптимизм, организаторские способности, трудолюбие и энергия, которыми она могла заразить буквально каждого", — заключили коллеги Никулиной.