Лайф узнал топ-5 советов врача, как не заболеть гриппом перед праздниками
Врач Герасенко рассказала, как укрепить иммунитет и не заболеть перед Новым годом
Как известно, заражение и само заболевание — разные вещи. Случается, что благодаря иммунитету множество инфекций остаются незамеченными, так как в организме есть силы побороть их без развития симптомов болезни. Только когда сила вируса оказывается сильнее защитной системы человека, развивается грипп. Врач-инфекционист Светлана Герасенко в беседе с Лайфом дала несколько советов, как не заболеть перед новогодними праздниками и укрепить защитную систему.
1. Укрепляйте иммунитет с помощью витаминов
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По словам инфекциониста, следует принимать витамины А, С, Е, D, цинк, а также дигидрокверцетин. Это минимальный набор, который поможет организму укрепить мембраны иммунных клеток и усилить сопротивляемость вирусам.
2. Укрепляйте микрофлору
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"Наши симбионтные дружественные бактерии являются первой линией обороны для паразитов. И если они сильны и активны, вирусам через их колонии не пройти. Для того чтобы укрепить ваш микробиом, не используйте антибиотики и антисептики и правильно "кормите" вашу микрофлору", — отметила Герасенко.
По словам собеседницы Лайфа, полезные бактерии любят клетчатку, оболочки овощей и несладких фруктов, цельнозерновые крупы, а самый популярный и излюбленный "салат для микрофлоры" — тёртая морковь с пассерованным луком и растительным маслом.
3. Правильно питайтесь
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А сладкие и мучные рафинированные блюда иммунитет и наша микрофлора не любят, продолжила она. Поэтому стоит исключить или резко ограничить их в рационе: 40% должны занимать каши и хлеб из цельного зерна, 35% — овощи и фрукты, 20% — мясные и молочные продукты и только 5% — сахар и жир.
4. Закаляйте организм
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Закаливания также помогут укрепить защитную систему организма. Для начала врач рекомендует применять контрастные обливания стоп тёплой и прохладной водой от одной до пяти минут один-два раза в день.
5. Оставайтесь спокойными и уравновешенными
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"Даже в период предновогодней суеты сохраняйте спокойствие и радостное настроение. Ведь чем больше стресс, чем активней гормоны стресса, тем слабей иммунитет", — подчеркнула Герасенко.
Ранее отоларинголог Жиляева рассказала, как лечить тяжёлый насморк, чтобы он не перерос в менингит и абсцесс мозга. Врач предупредила, что, если ринит продолжается более пяти или семи дней и сопровождается симптомами интоксикации, повышением температуры, гнойными выделениями, головной болью, это говорит о бактериальной инфекции.
ТАСС / Сергей Карпухин