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26 декабря, 11:34

Лайф узнал топ-5 советов врача, как не заболеть гриппом перед праздниками

Врач Герасенко рассказала, как укрепить иммунитет и не заболеть перед Новым годом

Как известно, заражение и само заболевание — разные вещи. Случается, что благодаря иммунитету множество инфекций остаются незамеченными, так как в организме есть силы побороть их без развития симптомов болезни. Только когда сила вируса оказывается сильнее защитной системы человека, развивается грипп. Врач-инфекционист Светлана Герасенко в беседе с Лайфом дала несколько советов, как не заболеть перед новогодними праздниками и укрепить защитную систему.

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1. Укрепляйте иммунитет с помощью витаминов

Фото © unsplash

По словам инфекциониста, следует принимать витамины А, С, Е, D, цинк, а также дигидрокверцетин. Это минимальный набор, который поможет организму укрепить мембраны иммунных клеток и усилить сопротивляемость вирусам.

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2. Укрепляйте микрофлору

Фото © unsplash

"Наши симбионтные дружественные бактерии являются первой линией обороны для паразитов. И если они сильны и активны, вирусам через их колонии не пройти. Для того чтобы укрепить ваш микробиом, не используйте антибиотики и антисептики и правильно "кормите" вашу микрофлору", — отметила Герасенко.

По словам собеседницы Лайфа, полезные бактерии любят клетчатку, оболочки овощей и несладких фруктов, цельнозерновые крупы, а самый популярный и излюбленный "салат для микрофлоры" — тёртая морковь с пассерованным луком и растительным маслом.

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3. Правильно питайтесь

Фото © unsplash

А сладкие и мучные рафинированные блюда иммунитет и наша микрофлора не любят, продолжила она. Поэтому стоит исключить или резко ограничить их в рационе: 40% должны занимать каши и хлеб из цельного зерна, 35% — овощи и фрукты, 20% — мясные и молочные продукты и только 5% — сахар и жир.

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4. Закаляйте организм

Фото © unsplash

Закаливания также помогут укрепить защитную систему организма. Для начала врач рекомендует применять контрастные обливания стоп тёплой и прохладной водой от одной до пяти минут один-два раза в день.

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5. Оставайтесь спокойными и уравновешенными

Фото © unsplash

"Даже в период предновогодней суеты сохраняйте спокойствие и радостное настроение. Ведь чем больше стресс, чем активней гормоны стресса, тем слабей иммунитет", — подчеркнула Герасенко.

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Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Ольга Годуненко

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