Миллионерши на коньках: Топ-5 самых богатых фигуристок России

Российские фигуристки на чемпионате РФ – 2023 в Красноярске впервые сражались за призовые за победу на первенстве страны. Федерация фигурного катания на коньках в начале сезона обозначила, что чемпион получит два миллиона рублей, серебряный призёр — 1,5 миллиона и один миллион — занявший третье место.

Как подсчитал kp.ru, фигуристка Камила Валиева с начала сезона получила больше всех призовых: на её счету две победы на этапах Гран-при России и личном турнире прыжкового первенства страны. Ко всему спортсменка получила 1,5 миллиона за вице-чемпионство в Красноярске — итого 3,925 миллиона рублей.

Фигуристка Софья Акатьева в свою очередь заработала два миллиона рублей. Получившая один миллион Елизавета Туктамышева попадает на третье место в рейтинге с суммой 2,25 миллиона. Четвёртое место сильно отделяет тройку лидеров от коллег: у Софьи Муравьёвой — 1,225 миллиона, а у Александры Трусовой — 500 тысяч рублей.