В ЦБ назвали причины декабрьского ослабления рубля

Ослабление рубля на прошлой неделе вызвано падением цен на нефть. Об этом сказал первый зампред ЦБ Алексей Заботкин, добавив, что курс российской валюты продолжает находиться в диапазоне, который наблюдался с мая.

"Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", — заявил он в беседе с РБК.

По его оценке, текущее ослабление рубля подстегнёт цены, каждые 10% движения обменного курса будут прибавлять к инфляции около 0,5–0,6%. Но произойдёт это не сразу, процесс ценового роста может растянуться на 6–12 месяцев. Заботкин полагает также, что дезинфляционный вклад того укрепления рубля, которое наблюдалось во второй половине весны и летом, уже исчерпан.