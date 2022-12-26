В ЦБ назвали причины декабрьского ослабления рубля
Зампред ЦБ Заботкин объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Ослабление рубля на прошлой неделе вызвано падением цен на нефть. Об этом сказал первый зампред ЦБ Алексей Заботкин, добавив, что курс российской валюты продолжает находиться в диапазоне, который наблюдался с мая.
"Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", — заявил он в беседе с РБК.
По его оценке, текущее ослабление рубля подстегнёт цены, каждые 10% движения обменного курса будут прибавлять к инфляции около 0,5–0,6%. Но произойдёт это не сразу, процесс ценового роста может растянуться на 6–12 месяцев. Заботкин полагает также, что дезинфляционный вклад того укрепления рубля, которое наблюдалось во второй половине весны и летом, уже исчерпан.
Ранее сообщалось, что, когда продавцы и покупатели валюты найдут новый баланс, курс рубля прекратит падение по отношению к доллару и евро. Так, американская валюта какое-то время будет держаться около отметки 75 рублей, но налоговый период в декабре и перепроданность российской валюты вернут курс к 70 рублям.
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