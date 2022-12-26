О чём может рассказать всего один генетический анализ методом NGS, объясняет онколог

NGS (New Generation Sequencing) или секвенирование нового поколения — метод генетического исследования, который позволяет "оцифровать" ДНК человека и понять, несёт ли она опасные мутации, влияющие на развитие рака. Руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии "Евроонко" врач-онколог, химиотерапевт Антон Ёлкин рассказал Лайфу, как и о чём ещё может рассказать генетика.

По его словам, отдельные гены по-разному влияют на риск приобрести онкологию: некоторые повышают его в десять и более раз, а некоторые — лишь на небольшой процент.

"В зависимости от обнаруженных аномалий пациенту могут быть рекомендованы различные линии поведения: от профилактической операции (как при мутации BRCA ½ в случае Анджелины Джоли) до простого увеличения профильных обследований и онконастороженности", — объяснил он.

Более того, исследование поможет узнать о предрасположенности и к другим заболеваниям: от сердечно-сосудистых до диабета. Также анализ методом NGS является на сегодняшний день самым надёжным, быстрым и современным. Его достаточно сделать всего раз в жизни. По словам Ёлкина, обычно результаты приходят всего через месяц после сдачи биоматериала (чаще всего крови).