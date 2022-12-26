О чём может рассказать всего один генетический анализ методом NGS, объясняет онколог
Онколог Ёлкин заявил, что генетический анализ достаточно сделать всего раз в жизни
NGS (New Generation Sequencing) или секвенирование нового поколения — метод генетического исследования, который позволяет "оцифровать" ДНК человека и понять, несёт ли она опасные мутации, влияющие на развитие рака. Руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии "Евроонко" врач-онколог, химиотерапевт Антон Ёлкин рассказал Лайфу, как и о чём ещё может рассказать генетика.
По его словам, отдельные гены по-разному влияют на риск приобрести онкологию: некоторые повышают его в десять и более раз, а некоторые — лишь на небольшой процент.
"В зависимости от обнаруженных аномалий пациенту могут быть рекомендованы различные линии поведения: от профилактической операции (как при мутации BRCA ½ в случае Анджелины Джоли) до простого увеличения профильных обследований и онконастороженности", — объяснил он.
Более того, исследование поможет узнать о предрасположенности и к другим заболеваниям: от сердечно-сосудистых до диабета. Также анализ методом NGS является на сегодняшний день самым надёжным, быстрым и современным. Его достаточно сделать всего раз в жизни. По словам Ёлкина, обычно результаты приходят всего через месяц после сдачи биоматериала (чаще всего крови).
Лайф писал, что последнее исследование показало способность здорового образа жизни снизить роль генетики при возникновении рака щитовидной железы. В ходе работы учёные из Медицинского университета Гуанси обработали данные 265 тысяч человек из британского биобанка, изучив их историю болезни.
Shutterstock