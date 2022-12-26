За утечку персональных данных россиян будет грозить наказание вплоть до уголовного

На компании, которые допускают утечку персональных данных, будут накладываться оборотные штрафы, а должностные лица, причастные к этому, подвергнутся взысканию на "внушительные суммы". Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, комментируя готовящийся законопроект о наказании за утечку личных данных россиян. По его словам, черновой вариант документа предполагает в том числе и уголовную ответственность за подобные инциденты.