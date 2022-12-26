За утечку персональных данных россиян будет грозить наказание вплоть до уголовного
Депутат ГД Хинштейн: За утечку персональных данных будет грозить уголовное наказание
На компании, которые допускают утечку персональных данных, будут накладываться оборотные штрафы, а должностные лица, причастные к этому, подвергнутся взысканию на "внушительные суммы". Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, комментируя готовящийся законопроект о наказании за утечку личных данных россиян. По его словам, черновой вариант документа предполагает в том числе и уголовную ответственность за подобные инциденты.
"В минувшую пятницу мы детально обсуждали последние предложения Минцифры. Наряду с введением оборотных штрафов для компаний, допустивших повторные утечки, предполагаются и внушительные штрафы для должностных лиц. Кроме того, отдельно вводится и уголовная ответственность", — пояснил депутат.
Ранее эксперт Комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер обвинил западных IT-гигантов в наплевательском отношении к утечке данных.
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