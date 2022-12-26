Ми-8 привлекли к спасению группы охотников с тремя собаками из снежного плена в Приморье

Группу охотников с тремя собаками спасли из снежного плена в Приморье. За ними прилетел вертолёт спасателей Ми-8 и провёл эвакуацию с воздуха, сообщили в МЧС России.

Сотрудники МЧС спасли охотников с собаками из снежного плена в Приморье. Видео © МЧС России

"Спасательная операция развернулась сегодня в пятнадцати километрах от посёлка Щербаковка в Ольгинском районе. Спасатели на вертолёте Ми-8 вылетели к месту, где помогли выбраться пяти охотникам и их трём собакам, попавшим в снежный плен в тайге", — говорится в сообщении.

С помощью спасательной корзины всех подняли на борт вертолёта и доставили в ближайший посёлок. От медицинской помощи они отказались. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Как рассказали спасённые, они вышли на охоту, не посмотрев прогноз погоды, а проснувшись утром, уже оказались в снежном плену.

"На машине уже не выехать, на следующие сутки нанесло ещё больше снега. Решили идти пешком, прокапывая лопатами снег. За шесть часов мы откопали только два километра. Идти было очень тяжело, лыж у нас не было, снегоступов тоже. Спасатели молодцы! Спасибо им большое за их самоотверженный труд! Очень рады, что в стране у нас есть такая служба, которая может спасать людей в чрезвычайных ситуациях!" — рассказал один из охотников.