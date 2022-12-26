МВД объявило в розыск иноагента Дмитрия Давыдова

МВД РФ объявило в розыск бизнесмена Дмитрия Давыдова*, признанного иностранным агентом. Об этом свидетельствует информация из ведомственной базы розыска.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в базе, при этом статья не уточняется.

Напомним, ранее Минюст РФ внёс бизнесмена Давыдова Дмитрия Викторовича* 1981 года рождения в реестр иноагентов. Предположительно, это автор проекта "20 идей по развитию России".