В квартире-складе в Москве нашли почти три центнера крымской марихуаны

Российские силовики ликвидировали крупный канал поставки марихуаны с юга в столичный регион, в ходе операции в квартире-складе было найдено 260 килограммов наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал МВД Медиа, ссылаясь на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, и публикует кадры допроса одного из подозреваемых.

Сотрудники МВД ликвидировали крупный канал поставки марихуаны в Москву. Видео © t.me / МВД Медиа

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны шестеро участников наркогруппировки, задействованных в криминальной схеме доставки марихуаны из южных областей России. Изъято порядка 260 килограммов запрещённого зелья", — уточнил глава ведомства.

Полицейские остановили в Москве автомобиль КИА, в багажнике которого вместо запасного колеса лежало семь пакетов с марихуаной весом около шести килограммов. Это стало первым звеном проведённой операции, сказал Колокольцев. Через три месяца в столице вновь попался автомобиль, на этот раз "Лэнд Крузер", который привёз из Крыма 27 упаковок марихуаны, каждая весила по килограмму.

Наркотики водитель должен был передать сообщнику, в квартире которого обнаружили 14 коробок с каннабисом весом 79 килограммов. Хозяин квартиры тоже был задержан полицией. Остальные участники преступной группировки затаились. Однако позже ещё один крымчанин приехал в столицу с марихуаной, 33 упаковки нашли в его чемодане. Также задержали двух его сообщников, а в гараже одного из них было изъято свыше 130 килограммов наркотического вещества.

Возбуждено пять уголовных дел о попытке сбыта наркотиков. Сейчас решается вопрос об их соединении в одно производство. Полиция продолжает поиски главаря группировки.